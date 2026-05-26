Церковне свято 26 травня: які три заборони не можна порушувати цього дня

26 травня православна церква в Україні вшановує пам'ять апостолів від сімдесяти – Карпа та Алфея. У народному календарі день давно називають Карповим.

До апостола Карпа віруючі звертаються з молитвами про одужання, допомогу у вихованні дітей та покращення стосунків із родичами. Вважається, що святий допомагає навіть тим, хто вже втратив будь-яку надію.

У народі 26 травня називають Днем Карпа, або Карп Карполов. Вважається, що в цей час коропи самі потрапляють у руки, тому в давнину чоловіки з ранку вирушали на риболовлю. Половину улову за традицією роздавали нужденним — щедрість у цей день притягує удачу та гроші.

Також на Карпа було заведено запрошувати до будинку пічника – наші предки з розумом готувалися до зими ще на початку теплого сезону. Один із звичаїв дня: потрібно встати біля квітучої шипшини та подихати його ароматом – це додасть сил та здоров'я на весь день.

Цього дня церква не вітає лайку, злість, заздрість та жадібність. Відмовляти допомоги тому, хто просить, також не слід.

Народні заборони дня: не можна довго спати і лінуватися — проспиш удачу та везіння; не слід пересаджувати квіти та рослини — не приживуться; не можна давати гроші в борг — Карпов день поганий для будь-яких грошових справ.

Також не радять прибирати в будинку після заходу сонця — кажуть, разом зі сміттям винесеш будинкового та удачу.

Прикмети Карпова дня пов'язані насамперед із водоймищами та їх мешканцями, але є й інші. Якщо качки пірнають і хлюпаються — незабаром піде дощ. Раки виповзли на берег — чекай на негоду. Комари рояться – погода буде гарною. З ранку чути зозуля – до спеки. Горобина густо вкрилася кольором – урожай вівса буде багатим.

Найяскравіша прикмета дня: якщо на грядках та в лісі багато щавлю – літо буде теплим.

