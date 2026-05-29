Какой церковный праздник 29 мая: что нельзя делать, чтобы не потерять деньги и удачу

29 мая по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобную деву Феодосию Константинопольскую, жившую в VIII веке и прославившуюся своей преданностью вере. В народе с этим днем связано немало традиций, запретов и погодных примет.

У святой Феодосьи в этот день традиционно просят помощи в семейных делах, укрепления здоровья и поддержки в сложных жизненных ситуациях.

В народе этот день связывали с тем, что начинает колоситься рожь, поэтому праздник получил название Феодосья Колосятница. По тому, как развивается колос, в старину даже пытались предсказать будущую цену хлеба: если рожь зацветала снизу — хлеб будет дешевым, с середины — цена окажется средней, а если сверху — ожидали подорожания.

День считается благоприятным для хозяйственных забот, но есть у него и немало запретов.

Церковь советует провести время спокойно, без ссор, скандалов и сплетен, не впадать в уныние. Считается важным не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В народе говорят, что на Феодосью Колосятницу не стоит начинать новые дела, отправляться в дальнюю дорогу, играть свадьбу или давать деньги в долг. Все это, по поверьям, могло привести к неудачам, потерям и разладу в семье.

По приметам этого дня судят о том, каким будет сентябрь и будущий урожай. Если появилось много пауков и паутины — погода будет сухой и ясной. Пчелы прячутся в ульи — скоро начнется дождь. Тишина, жара и "застывшая" природа — к грозе или даже граду. Пчелы быстро возвращаются в улей — к сильному ливню. Стелется туман — к хорошей погоде.

Если день на Феодосию выдался теплым, то и начало осени будет таким же.

