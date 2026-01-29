Яке церковне свято 29 січня: головна заборона цього дня

29 січня за новим стилем в українській православній церкві вшановують пам'ять святого Лаврентія Києво-Печерського. Цього дня дотримуються певних традицій, прислухаються до прикмет і заборон.

Прикмети 29 січня. Фото: з відкритих джерел

До святого Лаврентія віруючі звертаються з молитвами про здоров'я – насамперед просять зцілення від хвороб очей. Вірять, що святий допомагає зберегти зір та захищає від недуг.

У народі цей день називають Лаврентьєв і вважають його непростим і навіть небезпечним. За повір'ями, саме в цей час на землю виходить погань, здатна нашкодити будинку та господарству. Щоб захиститися від бід, на світанку по кутах будинку встромляли гілочки будяка.

Свято також називають жіночим — вважається, що жінки та дівчата цього дня можуть залучити до будинку удачу та вберегти родину від нещасть, тому їм приділяли особливу увагу.

За традицією, сьогодні потрібно пекти пиріжки з капустою і готувати рибу — вірять, що це принесе в будинок мир і згоду. Навіть якщо виникне сварка, вона не переросте у серйозний конфлікт — домочадці "мовчатитимуть, як риби".

29 січня церква закликає відмовитися від брехні, злості, заздрості, жадібності, розпачу, лінощів і лихослів'я. Не вітаються сварки, осуд, відмова у допомозі.

Головна заборона цього дня — лайка: кажуть, що конфлікт, що почався цього дня, може затягнутися надовго і втягнути близьких та сусідів.

Окремі обмеження стосуються і жінок – їм не радять у "жіночий" день займатися важкою роботою та рукоділлям — за повір'ями, це може забрати життєву силу та красу. Також у Лаврентьєв день не можна плакати — інакше будеш лити сльози весь рік.

Спостерігаючи за природою в Лаврентьєв день, наші пращури намагалися зрозуміти, якою буде погода найближчим часом і навіть влітку. Якщо дощ йтиме — рік буде дощовим. Місяць, що росте — така ж погода простоїть першу половину березня. Місяць червоного відтінку – до сильного вітру. Вітрено – дощі йтимуть весь рік. Дрова погано розгоряються, а попел швидко гасне — чекай відлигу. Відсиріло сіно – до снігу.

Найвірнішою прикметою вважали мороз на Лаврентія — він обіцяє особливо спекотний серпень.

