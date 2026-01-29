Какой церковный праздник 29 января: главный запрет этого дня

29 января по новому стилю в украинской православной церкви чтят память святого Лаврентия Киево-Печерского. В этот день соблюдают определенные традиции, прислушиваются к приметам и запретам.

К святому Лаврентию верующие обращаются с молитвами о здоровье — прежде всего просят исцеления от болезней глаз. Верят, что святой помогает сохранить зрение и защищает от недугов.

В народе день называют Лаврентьев и считают его непростым и даже опасным. По поверьям, именно в это время на землю выходит нечисть, способная навредить дому и хозяйству. Чтобы защититься от бед, с рассветом по углам дома втыкали веточки чертополоха.

Праздник также называют женским — считается, что женщины и девушки в этот день могут привлечь в дом удачу и уберечь семью от несчастий, поэтому им уделяли особое внимание.

По традиции сегодня нужно печь пирожки с капустой и готовить рыбу — верят, что это принесет в дом мир и согласие. Даже если возникнет ссора, она не перерастет в серьезный конфликт — домочадцы "будут молчать, как рыбы".

29 января церковь призывает отказаться от лжи, злобы, зависти, жадности, отчаяния, лени и сквернословия. Не приветствуются ссоры, осуждение, отказ в помощи.

Главный запрет этого дня — брань: говорят, что конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго и втянуть близких и соседей.

Отдельные ограничения касаются и женщин – им не советуют в "женский" день заниматься тяжелой работой и рукоделием — по поверьям, это может отнять жизненную силу и красоту. Также в Лаврентьев день нельзя плакать — иначе бдешь лить слезы весь год.

Наблюдая за природой в Лаврентьев день, наши предки старались понять, какой будет погода в ближайшее время и даже летом. Если дождь идет — год будет дождливым. Растущая Луна — такая же погода простоит первую половину марта. Луна красноватого оттенка — к сильному ветру.Ветрено — дожди будут идти весь год. Дрова плохо разгораются, а зола быстро гаснет — жди оттепель. Отсырело сено — к снегу.

Самой верной приметой считали мороз на Лаврентия — он сулит особенно жаркий август.

