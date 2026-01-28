Какой церковный праздник 28 января: самая важная примета дня

28 января по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобного Ефрема Киево-Печерского, епископа Переяславского.

Приметы 28 января. Фото: из открытых источников

К преподобному Ефрему верующие обращаются с молитвами о мире в семье, доме и государстве. Также в православный праздник сегодня принято каяться в своих проступках и просить прощения.

В народной традиции день известен как Ефремов, Ефрем-ветродуй, запечник. Он тесно связан с домовым — хранителем домашнего очага. По приметам его сегодня нужно всячески задобрить — в древности, например, на печи или возле нее для домового оставляли миску с молоком и горшок с кашей. Считается, если этого не сделать, то в хозяйстве могут начаться неприятности. Кроме этого, чтобы заслужить расположение духа дома, нужно навести порядок, постирать, починить одежду.

В церковный праздник 28 января, как и в любой другой день, церковь не одобряет ложь, злость, месть, жадность, зависть и отчаяние. В этот день запрещается сквернословить и ругаться, осуждать окружающих и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В народе дурной приметой сегодня считается убивать в доме любых насекомых — тараканов, клопов, сверчков, — это может рассердить домового и навлечь беды и несчастья.

По той же причине нужно постараться не ругаться, не браниться и не повышать голос. Запрещается обижать кошек и других домашних животных — домовой может наказать за жестокое обращение с питомцами. Наши предки верили, что болезни и неприятности, начинающиеся с этого дня, могут быть проделками разгневанного духа дома.

По народным приметам дня судят о погоде в ближайшее время и о том, каким будет лето: лес почернел — скоро наступит оттепель; гул в печной трубе — к скорым холодам; яркие звезды ночью — к морозу, тусклые — к потеплению; ясный день сулит жаркое и сухое лето.

Самой важной приметой считается ветер – замечено, что, если день ветреный, то и лето, и весь год будут дождливыми.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 27 января: от чего сегодня лучше воздержаться.



