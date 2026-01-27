Какой церковный праздник 27 января: от чего сегодня лучше воздержаться

27 января по новому церковному календарю в Украине вспоминают святителя Иоанна Златоуста, одного из самых почитаемых отцов Церкви.

Свое прозвище — Златоуст — Иоанн получил за необыкновенный дар проповедника. Его чтят наравне с Василием Великим и Григорием Богословом.

К святителю Иоанну Златоусту верующие обращаются с молитвами, как к заступнику за нас перед Господом. У святого просят помощи в учебе, духовной поддержки, особенно в моменты отчаяния. Также Иоанна Златоуста почитают как покровителя семейного благополучия и достатка.

В народной традиции день известен как Златоустов, а еще Златоустьев огонь — в старину в эту дату особое значение придавали домашнему очагу.

В церковный праздник 27 января, как и в любой другой день, не одобряются ругань, злость, лень, жадность, зависть и отчаяние. Нельзя мстить, отказывать в помощи людям или животным, осуждать окружающих.

По народным приметам в день Иоанна Златоуста советуют быть особенно осторожными с огнем и острыми предметами — порез или ожог считаются дурным знаком. Также сегодня не делают крупных покупок — они не принесут радости.

В Златоустов день наши предки издавна внимательно наблюдали за погодой — считалось, что она подскажет, каким будет остаток зимы.

Если собака ложится на снег — будет вьюга. Облака ярко-белого цвета — к сильной стуже. Солнце на закате окрасило горизонт — жди морозов. Деревья стоят в инее — будет потепление.

Запотевшие окна сулят оттепель, яркая белая луна – похолодание, а округлые сугробы на полях — хороший урожай.

