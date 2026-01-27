Яке церковне свято 27 січня: від чого сьогодні краще утриматися

27 січня за новим церковним календарем в Україні згадують святителя Іоанна Златоуста, одного з найшанованіших отців Церкви.

Прикмети 27 січня. Фото: з відкритих джерел

Своє прізвисько – Златоуст – Іоанн отримав за незвичайний дар проповідника. Його вшановують нарівні з Василем Великим та Григорієм Богословом.

До святителя Іоанна Златоуста віруючі звертаються з молитвами, як до заступника за нас перед Господом. У святого просять допомоги у навчанні, духовної підтримки, особливо у моменти розпачу. Також Іоанна Золотоуста шанують як покровителя сімейного благополуччя та достатку.

У народній традиції день відомий як Златоустів, а ще Златоусть вогонь — за старих часів в цю дату особливе значення надавали домашньому вогнищу.

У церковне свято 27 січня, як і будь-якого іншого дня, не схвалюються лайка, злість, лінь, жадібність, заздрість і розпач. Не можна мстити, відмовляти допомоги людям чи тваринам, засуджувати оточуючих.

За народними прикметами в день Іоанна Золотоуста радять бути особливо обережними з вогнем та гострими предметами – поріз чи опік вважаються поганим знаком. Також сьогодні не роблять великих покупок – вони не принесуть радості.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде пізньою, то й осінь буде такою.

Якщо собака лягає на сніг — буде завірюха. Хмари яскраво-білого кольору – до сильної холоду. Сонце на заході сонця пофарбувало обрій — чекай морозів. Дерева стоять в інеї – буде потепління.

Запітнілі вікна обіцяють відлигу, яскравий білий місяць — похолодання, а округлі замети на полях — гарний урожай.

