Церковный праздник 26 января: что можно спрогнозировать по сегодняшнему дню

26 января по новому церковному календарю в Украине православные чтят память святого Феодора Студита.

Приметы 26 января. Фото: из открытых источников

К святому Феодору Студиту верующие обращаются как к ходатаю перед Богом — просят укрепить веру, терпения и смирения, помощи в духовной борьбе, а также исцеления и укрепления здоровья. Считается, что святой помогает людям, страдающим болезнями желудка.

В народе день называют Федор-поминальник — с давних времен в эту дату наши предки молились за упокой усопших родственников, посещали кладбища и ставили в храме поминальные свечи. Согласно народному поверью, в это время души умерших тоскуют по земной жизни и своим близким, а потому могут напоминать о себе — например, являться во снах.

В церковный праздник 26 января, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, сплетни, осуждение, зависть, жадность, нельзя лениться и отчаиваться, а также желать зла, мстить и отказывать в помощи.

По народным приметам в этот день нельзя плохо отзываться о покойниках — по поверьям, это может обернуться бедами для живых. Также стараются не начинать новые дела, поскольку они не дадут результата, но могут принести убытки.

Чтобы почтить память предков и одновременно защитить дом, в старину также соблюдали особые обычаи — на окна и двери вешали ветки рябины или можжевельник, которым приписывали охранную силу.

По приметам дня в народе издавна судят о погоде и о том, какой будет весна: синицы щебечут с утра — жди похолодание и морозы; круг вокруг луны — к метели; яркие сумерки и звездное небо — к сильным морозам; утренний туман — начнется оттепель; ясный и тихий день — к ранней и теплой весне.

Говорят, каков Федоров день, такова будет и вся весна. Также в этот день готовят гороховую кашу и гадают о погоде на горохе. Считается, что если горошины звонко перекатываются по тарелке — впереди еще будут трескучие морозы, а если звук глухой — будет красивый и мягкий снегопад.

