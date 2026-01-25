logo

Церковный праздник 25 января: три суровых запрета в этот день
Церковный праздник 25 января: три суровых запрета в этот день

Что означает церковный праздник 25 января, какие запреты связаны с деньгами Григориев и кто празднует именины.

25 января 2026, 06:40
25 января в церковном календаре отмечается день памяти святителя Григория Богослова, одного из самых влиятельных Отцов Церкви. В Украине этот церковный праздник также известен, как Григорьев день. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 25 января: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 25 января. Фото из открытых источников

Церковный праздник

Святитель Григорий Богослов родился около 329 года в Каппадокии и стал архиепископом Константинопольским. Он прославился не только глубокими богословскими трудами, но исключительно аскетичным образом жизни. По преданию, святой довольствовался простой пищей, спал на земле и избегал всякой роскоши. В наследство он оставил многочисленные проповеди, послания и духовные стихи, которые сегодня считаются фундаментальными для христианского учения.

Что нельзя делать сегодня

С днём Григория связаны и традиционные запреты, которых соблюдались наши предки. Считается, что 25 января нельзя стричь волосы и ногти – это могло "укоротить" силу и здоровье. Также не советуют хвастаться добрыми делами, ведь искренняя помощь должна оставаться без показной гордости. Третий запрет касается эмоций: в этот день следует избегать ссор и оскорблений, особенно с близкими людьми, чтобы не навлечь длительное расстройство в семье.

Именины сегодня

25 января день ангела отмечают Виталий, Григорий, Александр, Петр, Дмитрий, Филипп, Савва, Макар и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые реконструировали лицо юного Иисуса Христа.

Также "Комментарии" писали, что Стивен Хокинг имел очень простой ответ, когда его спросили, верит ли он в Бога.



