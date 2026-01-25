Церковный праздник 25 января: три суровых запрета в этот день

25 января в церковном календаре отмечается день памяти святителя Григория Богослова, одного из самых влиятельных Отцов Церкви. В Украине этот церковный праздник также известен, как Григорьев день. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 25 января. Фото из открытых источников

Церковный праздник

Святитель Григорий Богослов родился около 329 года в Каппадокии и стал архиепископом Константинопольским. Он прославился не только глубокими богословскими трудами, но исключительно аскетичным образом жизни. По преданию, святой довольствовался простой пищей, спал на земле и избегал всякой роскоши. В наследство он оставил многочисленные проповеди, послания и духовные стихи, которые сегодня считаются фундаментальными для христианского учения.

Что нельзя делать сегодня

С днём Григория связаны и традиционные запреты, которых соблюдались наши предки. Считается, что 25 января нельзя стричь волосы и ногти – это могло "укоротить" силу и здоровье. Также не советуют хвастаться добрыми делами, ведь искренняя помощь должна оставаться без показной гордости. Третий запрет касается эмоций: в этот день следует избегать ссор и оскорблений, особенно с близкими людьми, чтобы не навлечь длительное расстройство в семье.

Именины сегодня

25 января день ангела отмечают Виталий, Григорий, Александр, Петр, Дмитрий, Филипп, Савва, Макар и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые реконструировали лицо юного Иисуса Христа.

Также "Комментарии" писали, что Стивен Хокинг имел очень простой ответ, когда его спросили, верит ли он в Бога.