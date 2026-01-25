logo_ukra

Церковне свято 25 січня: три суворі заборони цього дня
Церковне свято 25 січня: три суворі заборони цього дня

Що означає церковне свято 25 січня, які заборони пов’язані з Григоріїв день і хто святкує іменини.

25 січня 2026, 06:40
25 січня в церковному календарі відзначається день вшанування пам’яті святителя Григорія Богослова, одного з найвпливовіших Отців Церкви. В Україні це церковне свято також відоме, як Григоріїв день. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 25 січня: три суворі заборони цього дня

Церковне свято 25 січня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято

Святитель Григорій Богослов народився близько 329 року в Каппадокії та став архієпископом Константинопольським. Він прославився не лише глибокими богословськими працями, а й винятково аскетичним способом життя. За переказами, святий задовольнявся простою їжею, спав на землі та уникав будь-якої розкоші. У спадок він залишив численні проповіді, послання і духовні вірші, які й сьогодні вважаються фундаментальними для християнського вчення.

Що не можна робити сьогодні

З Григоріївим днем пов’язані й традиційні заборони, яких дотримувалися наші предки. Вважається, що 25 січня не можна стригти волосся та нігті — це могло "вкоротити" силу та здоров’я. Також не радять хвалитися добрими справами, адже щира допомога має залишатися без показної гордості. Третя заборона стосується емоцій: цього дня варто уникати сварок і образ, особливо з близькими людьми, щоб не накликати тривалий розлад у родині.

Іменини сьогодні

25 січня день ангела відзначають Віталій, Григорій, Олександр, Петро, Дмитро, Филип, Сава, Макар та інші. 

