Церковне свято 26 січня: що можна спрогнозувати по сьогоднішньому дню

26 січня за новим церковним календарем в Україні православні вшановують пам'ять святого Феодора Студита.

Прикмети 26 січня. Фото: з відкритих джерел

До святого Феодора Студиту віруючі звертаються як до хлопця перед Богом – просять зміцнити віру, терпіння та смирення, допомоги у духовній боротьбі, а також зцілення та зміцнення здоров'я. Вважається, що святий допомагає людям, які страждають на хвороби шлунка.

У народі день називають Федір-поминальник — в цю дату наші предки молилися за упокій покійних родичів, відвідували кладовища і ставили в храмі поминальні свічки. Згідно з народним повір'ям, в цей час душі померлих тужать за земним життям і своїми близькими, а тому можуть нагадувати про себе — наприклад, з'являтися у снах.

У церковне свято 26 січня, як і будь-якого іншого дня, церква не схвалює сварки, плітки, осуд, заздрість, жадібність, не можна лінуватися і зневірятися, а також бажати зла, мстити і відмовляти у допомозі.

За народними прикметами в цей день не можна погано відгукуватися про небіжчиків — за повір'ями це може обернутися бідами для живих. Також намагаються не розпочинати нові справи, оскільки вони не дадуть результату, але можуть завдати збитків.

Щоб вшанувати пам'ять предків і одночасно захистити будинок, за старих часів також дотримувалися особливих звичаїв — на вікна та двері вішали гілки горобини або ялівець, яким приписували охоронну силу.

За прикметами дня в народі здавна судять про погоду та про те, якою буде весна: синиці щебечуть з ранку — чекай на похолодання та морози; коло навколо місяця — до хуртовини; яскраві сутінки та зоряне небо — до сильних морозів; ранковий туман – почнеться відлига; ясний та тихий день – до ранньої та теплої весни.

Кажуть, який Федорів день, такою буде і вся весна. Також у цей день готують горохову кашу та гадають про погоду на гороху. Вважається, якщо горошини дзвінко перекочуються по тарілці — попереду ще будуть тріскучі морози, а якщо звук глухий — буде красивий і м'який снігопад.

Читайте також на порталі "Коментарі" — церковне свято 25 січня: три суворі заборони цього дня.



