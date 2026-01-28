Яке церковне свято 28 січня: найважливіша прикмета дня

28 січня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам'ять преподобного Єфрема Києво-Печерського, єпископа Переяславського.

До преподобного Єфрема віруючі звертаються з молитвами про мир у сім'ї, домі та державі. Також у православне свято сьогодні прийнято каятися у своїх провинах та просити вибачення.

У народній традиції день відомий як Єфремів, Єфрем-вітродуй, запічник. Він тісно пов'язаний із будинковим — зберігачем домашнього вогнища. За прикметами його сьогодні треба всіляко задобрити — у давнину, наприклад, на печі або біля неї для будинкового залишали миску з молоком та горщик із кашею. Вважається, якщо цього зробити, то господарстві можуть початися неприємності. Крім цього, щоб заслужити настрій будинку, потрібно навести лад, випрати, полагодити одяг.

У церковне свято 28 січня, як і будь-якого іншого дня, церква не схвалює брехню, злість, помсту, жадібність, заздрість та розпач. Цього дня забороняється поганословити та лаятися, засуджувати оточуючих та відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

У народі поганою прикметою сьогодні вважається вбивати в будинку будь-яких комах — тарганів, клопів, цвіркунів, — це може розсердити домовика і спричинити лихо та нещастя.

З тієї ж причини потрібно постаратися не лаятись, не лаятись і не підвищувати голос. Забороняється ображати кішок та інших свійських тварин — домовик може покарати за жорстоке поводження з вихованцями. Наші пращури вірили, що хвороби і неприємності, що починаються з цього дня, можуть бути витівками розгніваного духу будинку.

По народних прикмет дня судять про погоду найближчим часом і про те, яким буде літо: ліс почорнів — скоро настане відлига; гул у пічній трубі — до швидких холодів; яскраві зірки вночі – до морозу, тьмяні – до потепління; ясний день обіцяє спекотне та сухе літо.

Найважливішою прикметою вважається вітер – помічено, що якщо день вітряний, то і літо, і весь рік будуть дощовими.

