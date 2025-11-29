Яке церковне свято 29 листопада: що потрібно позичити в цей день

29 листопада за новим церковним календарем в Україні згадують святого Парамона та 370 мучеників, які постраждали за віру. Цей день має особливі традиції та прикмети, а також заборони, пов'язані із настанням зими.

До святого Парамона звертаються з молитвами про міцну віру, душевний спокій, здоров'я та сімейний благополуччя.

У народі день отримав назву Парамонів, а одна з його традицій — готувати пісну випічку, щоб привернути в дім достаток. Зі святом пов'язана одна незвичайна прикмета: вважається, що сьогодні потрібно взяти щось у борг, будь-яку дрібницю — борошно, сіль, яйце або невелику суму. Тому, хто зможе позичити навіть дрібницю, весь рік супроводжуватиме успіх, а гроші самі знаходитимуть дорогу до будинку.

Священнослужителі цього дня, як і в інші, закликають не сваритися, не скупитися, не заздрити, не лінуватися і не впадати у відчай, а також не ображати людей і тварин і не відмовляти у допомозі. Слід пам'ятати, що відчай вважається одним із найбільших гріхів.

Триває Різдвяний піст – тим, хто дотримується його, сьогодні дозволяються страви з олією, риба та вино.

За народними прикметами цього дня не варто робити виносити з дому сміття — зі сміттям можна "винести" і удачу. Не треба ділитися планами на майбутнє: можна втратити можливість їх реалізувати. Також у цей день не переїжджають, не роблять великих покупок та не витрачають гроші без рахунку.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. Якщо вітер розігрався – до холодної зими. Хмари низько — чекай снігу та холоднечі. Яскраві зірки — чекай на морози.

Якщо сьогодні сніг випав – грудень буде теплим, а якщо дощ пішов – зима буде м'якою та з відлигами.

