Какой церковный праздник 28 ноября: что сулит особую удачу в этот день

28 ноября по новому церковному календарю вспоминают святого преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Этот день наполнен древними традициями и народными поверьями, а наши предки тщательно следили за его приметами.

Приметы 28 ноября. Фото: из открытых источников

К святому мученику Стефану обращаются с молитвами и просьбами о заступничестве, исцелении и поддержке в трудные времена.

В народном календаре эта дата получила название Сойкин день. Эту птицу почитают за яркое оперение, хитрость, способность подражать человеческой речи, а также считают ее "вещей" — верят, что она приносит подсказки судьбы: увидеть сойку сегодня — к удаче; услышать ее пение — к счастливым переменам; сойка кричит у окна к хорошим новостям, а если кричит над домом — предупреждает быть осторожнее; пара соек сидит рядом — к успеху в переговорах.

Также, по поверьям наших предков, найденное перо сойки считается сильным оберегом, а перо у порога – это знак достатка. Поэтому в старину сойку стремились не только увидеть, но и угостить.

По обычаю, в этот день пекут постное печенье в виде птичек, которыми угощают знакомых — такие "пташки" привлекают удачу в дом. Также сегодня советуют прислушиваться к советам старших — их слова помогают избежать ошибок.

В церковный праздник 28 ноября традиционно советуют избегать ссор, грубости, зависти и жадности. Нельзя оскорблять людей и животных, лениться, отказывать в помощи. Для тех, кто придерживается поста, ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост.

По народным приметам сегодня не стоит самим предлагать деньги взаймы – говорят, что так человек отдает свое благополучие. Но если о помощи просят, отказывать нельзя.

Издавна наши предки считали, что 28 ноября можно "прочитать" грядущую зиму, весну и даже урожай. Если ветер завывает — будет выть до конца декабря. На улице тепло и пошел мокрый снег — май будет теплым, а весна дождливой. Холодно и сухо весь день – лето будет жарким. Вороны кружат в небе — к снегу, а если ходят по земле – к оттепели.

Говорят, что если в этот день выпадет снег, то он не растает до самой весны.

