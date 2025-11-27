Какой церковный праздник 27 ноября: что нужно сделать сегодня, чтобы ушли беды и невзгоды

27 ноября по новому церковному календарю вспоминают икону Божией Матери "Знамение", одну из наиболее почитаемых в православной традиции. В этот день соблюдают особые обычаи и прислушиваются к давним приметам.

Приметы 27 ноября. Фото: из открытых источников

День памяти иконы Богородицы "Знамение" считают временем особой помощи и защиты. По преданию, чудотворный образ защищает от войн, стихийных бедствий, примиряет врагов, а также исцеляет от тяжелых болезней. Перед ликом Богородицы молятся о мире, здоровье, укреплении семьи и защите от злых людей — верят, что после искренней молитвы судьба может измениться к лучшему.

В народе праздник называют Романов день — в честь великомученика Романа Антиохийского, память которого также совершается сегодня.

В этот день можно заниматься уборкой — говорят, что вместе с вынесенным мусором уходят неприятности. Хорошей приметой считается найти рога лося — они их как раз сбрасывают в это время. В старину найденные рога считались сильным оберегом для дома, поэтому их вешали у входа. Верят также, что если потереть рога рукой и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Еще одно важное поверье дня: 27 ноября стоит обращать внимание на различные знаки. Считается, что именно сегодня судьба дает подсказки, а также предупреждает о беде и помогает избежать опасности.

Священнослужители в этот день, как и всегда, призывают избегать ругани, зависти, жадности. Нельзя лениться, обижать людей или животных, отказывать в помощи и впадать в отчаяние.

Продолжается Рождественский пост — тем, кто постится, сегодня разрешаются блюда с растительным маслом и рыба.

По народным приметам в этот день не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, сегодня не шьют, не вяжут — считается, что так можно "зашить тепло". Не берут в руки и острые предметы, чтобы не привлечь несчастья.

В народе считается, что если в Романов день встать лицом к ветру и позволить ему "обдуть" себя, то все беды и невзгоды уйдут вместе с ним.

