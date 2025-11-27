Яке церковне свято 27 листопада: що треба зробити сьогодні, щоби пішли біди та негаразди

27 листопада за новим церковним календарем згадують ікону Божої Матері "Знамення", одну з найбільш шанованих у православній традиції. У цей день дотримуються особливих звичаїв і прислухаються до давніх прикмет.

Прикмети 27 листопада. Фото: з відкритих джерел

День пам'яті ікони Богородиці "Знамення" вважають часом особливої допомоги та захисту. За переказами, чудотворний образ захищає від війн, стихійних лих, примиряє ворогів, а також зцілює від тяжких хвороб. Перед обличчям Богородиці моляться за мир, здоров'я, зміцнення сім'ї та захист від злих людей — вірять, що після щирої молитви доля може змінитися на краще.

У народі свято називають Романів день – на честь великомученика Романа Антіохійського, пам'ять якого також відбувається сьогодні.

Цього дня можна займатися прибиранням — кажуть, що разом із винесеним сміттям йдуть неприємності. Хорошою прикметою вважається знайти роги лося — вони їх якраз скидають у цей час. За старих часів знайдені роги вважалися сильним оберегом для будинку, тому їх вішали біля входу. Вірять також, що якщо потерти роги рукою і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться.

Ще одне важливе повір'я: 27 листопада варто звертати увагу на різні знаки. Вважається, що саме сьогодні доля підказує, а також попереджає про біду і допомагає уникнути небезпеки.

Священнослужителі цього дня, як і завжди, закликають уникати лайки, заздрощів, жадібності. Не можна лінуватися, ображати людей або тварин, відмовляти у допомозі та впадати у відчай.

Триває Різдвяний піст — тим, хто постить, сьогодні дозволяються страви з олією та риба.

За народними прикметами цього дня не варто займатися важкою фізичною працею, сьогодні не шиють, не в'яжуть — вважається, що так можна "зашити тепло". Не беруть до рук і гострі предмети, щоби не залучити нещастя.

У народі вважається, що якщо в Романів день стати обличчям до вітру і дозволити йому "обдути" себе, то всі біди та негаразди підуть разом з ним.

