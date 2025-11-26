Какой церковный праздник 26 ноября: почему сегодня нужно рассчитаться со всеми долгами

26 ноября по новому церковному календарю отмечают память освящения храма святого великомученика Георгия в Киеве. Эту дату с древних времен связывают со множеством традиций и запретов, а по народным приметам гадают о грядущей зиме.

Приметы 26 ноября. Фото: из открытых источников

Святой Георгий Победоносец с давних времен считается покровителем земледельцев, воинов, невинно осужденных и обиженных, а также защитником домашнего скота. У Георгия просят защиты от врагов и злых людей, помощи в трудных жизненных ситуациях, а также защитить домашнюю живность от болезней и волков.

В народной традиции день называют Юрьев, Егор Зимний. По одному из поверий, чтобы заручиться поддержкой святого, сегодня нужно хорошо потрудиться и обязательно рассчитаться со всеми долгами: "Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить".

Продолжается Рождественский пост — постящимся в этот день нужно придерживаться сухоядения.

Священнослужители в этот день советует избегать ссор, злости, обид и зависти, не отказывать в помощи.

По народным приметам сегодня нежелательно отправляться в дальнюю дорогу, но, если путешествие откладывать нельзя, то нужно попросить благословения на безопасный путь. Не следует брать в долг и лениться — бездельники и должники рискуют остаться без финансов в будущем.

По погоде дня судят о будущем урожае, а также какой будет зима. Если с утра дождь пошел — к хорошему сенокосу. Снегом все засыпало — к щедрому урожаю. Вороны громко каркают – жди скорого потепления. Пошел мелкий снег — будет лютый холод, а если снежные хлопья пушистые — к оттепели. Утром иней на деревьях — к урожаю пшеницы летом.

Замечено, что если в Юрьев день морозец, то к Николе Зимнему придут настоящие холода.

