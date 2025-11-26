Яке церковне свято 26 листопада: чому сьогодні потрібно розрахуватися з усіма боргами

26 листопада за новим церковним календарем відзначають пам'ять освячення храму святого великомученика Георгія у Києві. Цю дату з давніх-давен пов'язують з безліччю традицій і заборон, а за народними прикметами ворожать про майбутню зиму.

Прикмети 26 листопада. Фото: із відкритих джерел

Святий Георгій Побідоносець з давніх-давен вважається покровителем землеробів, воїнів, невинно засуджених і скривджених, а також захисником худоби. У Георгія просять захисту від ворогів та злих людей, допомоги у важких життєвих ситуаціях, а також захистити домашню живність від хвороб та вовків.

У народній традиції день називають Юріїв, Єгор Зимовий. За одним із повір'їв, щоб заручитися підтримкою святого, сьогодні треба добре попрацювати і обов'язково розрахуватися з усіма боргами: "Не повернути борг до Юр'єва дня — все життя в боржниках ходити".

Триває Різдвяний піст — тим, хто постить у цей день, потрібно дотримуватися сухої їжі.

Священнослужителі цього дня радять уникати сварок, агресії, образ та заздрощів, не відмовляти у допомозі.

За народними прикметами сьогодні небажано вирушати в далеку дорогу, але якщо подорож відкладати не можна, то потрібно попросити благословення на безпечний шлях. Не слід брати в борг і лінуватися — ледарі та боржники ризикують залишитися без фінансів у майбутньому.

По погоді дня судять про майбутній урожай, а також якою буде зима. Якщо вранці дощ пішов — до хорошого сіножаті. Снігом усе засипало – до щедрого врожаю. Ворони голосно каркають – чекай швидкого потепління. Пішов дрібний сніг – буде лютий холод, а якщо снігові пластівці пухнасті – до відлиги. Вранці іній на деревах – до врожаю пшениці влітку.

Якщо у Юр'їв день морозець, то до Миколи Зимового прийдуть справжні холоди.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято 25 листопада: які дві особливі заборони дня.



