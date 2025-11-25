Какой церковный праздник 25 ноября: какие два особых запрета дня

25 ноября по новому церковному календарю в Украине почитают святого папу Климента I.

Приметы 25 ноября. Фото: из открытых источников

К святому Клименту I верующие обращаются с молитвами защитить от болезней и суровых зимних холодов. Считается, что святой помогает укрепить здоровье, дарует семейное благополучие и достаток.

В народе день прозвали Клим Холодный — обычно именно в это время ударяли первые настоящие морозы. По народным поверьям, день благоприятен для спокойных, размеренных дел и размышлений. Можно делать уборку в доме, заниматься готовкой, вязать, наводить порядок во дворе. Продолжается Рождественский пост: тем, кто постится, разрешены блюда с маслом и рыба.

С давних времен существует особая традиция дня: любое важное дело сегодня нужно начинать строго натощак — иначе, говорят, силы будут уходить быстрее, а успеха в деле не будет.

В этот церковный праздник верующих призывают избегать гнева, зависти, лени, обид. Не следует забывать, что из-за скверных слов молитва "не доходит до Бога". Нельзя также отказывать в помощи просящим.

По народным приметам 25 ноября также есть несколько запретов. Прежде всего, советуют сегодня не давать деньги в долг и самим не занимать — такие деньги долго не вернутся и могут подпортить отношения. Не стоит торопиться — все пойдет вкривь и вкось, а также, как уже говорили, не следует начинать важные дела на полный желудок.

Еще один особый запрет: нельзя жаловаться на холод и ненастье — терпеливых зима наградит крепким здоровьем. У кого же сегодня будет настроение хорошее — того ждет счастье весь следующий год.

По приметам Климентьева дня судят, какой будет зима и урожай. Если выпал снег – весна придет поздно, а дождь 25 ноября – к скорому потеплению. Петухи начали петь с самого раннего утра – тоже к теплу. Кот трется о ноги — жди резкого похолодания. Вороны и синицы скачут по снегу — будет оттепель. Также говорят, что какой сегодня день — таким будет и весь декабрь.

