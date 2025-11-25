Яке церковне свято 25 листопада: які дві особливі заборони дня

25 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують святого папу Климента I.

Прикмети 25 листопада. Фото: із відкритих джерел

До святого Климента I віруючі звертаються із молитвами захистити від хвороб та суворих зимових холодів. Вважається, що святий допомагає зміцнити здоров'я, дарує сімейний добробут та достаток.

У народі день прозвали Клим Холодний — зазвичай саме в цей час били перші справжні морози. За народними повір'ями день сприятливий для спокійних, розмірених справ і роздумів. Можна робити прибирання в будинку, готувати, в'язати, наводити лад у дворі. Триває Різдвяний піст: тим, хто постує, дозволені страви з олією та риба.

З давніх-давен існує особлива традиція дня: будь-яку важливу справу сьогодні потрібно починати строго натще — інакше, кажуть, сили йдуть швидше, а успіху в справі не буде.

У це церковне свято віруючих закликають уникати гніву, заздрощів, лінощів, образ. Не слід забувати, що через погані слова молитва "не доходить до Бога". Не можна також відмовляти у допомозі тим, хто просить.

За народними прикметами 25 листопада також є кілька заборон. Насамперед радять сьогодні не давати гроші в борг і самим не позичати – такі гроші довго не повернуться і можуть зіпсувати стосунки. Не варто поспішати — все піде криво і навскіс, а також, як уже казали, не слід починати важливі справи на повний шлунок.

Ще одна особлива заборона: не можна скаржитися на холод і негоду — терпляча зима нагородить міцним здоров'ям. У кого ж сьогодні буде гарний настрій — на того чекає щастя весь наступний рік.

За прикметами Климентьєва дня судять, якою буде зима та врожай. Якщо випав сніг, весна прийде пізно, а дощ 25 листопада – до швидкого потепління. Півні почали співати з самого раннього ранку – теж до тепла. Кіт треться об ноги — чекай різкого похолодання. Ворони та синиці скачуть по снігу – буде відлига. Також кажуть, що якийсь сьогодні день – таким буде і весь грудень.

