Какой церковный праздник 24 ноября: почему с ним связано много старинных обычаев

24 ноября по новому церковному календарю в Украине православные почитают святую Екатерину Александрийскую.

Екатеринин день. Фото: из открытых источников

К святой Екатерине обращаются с молитвами о счастливом браке, рождении детей, гармонии в семье и легких родах – святая издавна считается покровительницей невест, беременных женщин и молодых супругов. Молятся Екатерине и неженатые мужчины — просят доброй спутницы, а девушки — достойного жениха.

В народе праздник называют Екатеринин день или Катерина-санница, с ним связано много старинных обычаев. Например, чтобы сохранить род, наши предки зажигали три свечи перед иконой святой Екатерины.

Также, согласно народным обычаям, девушки сегодня ставят в воду вишневую веточку — если до Меланки она расцветет, то свадьба не за горами.

В день святой Екатерины церковь советует избегать всего, что несет ссоры и беспокойство. Нельзя гневаться, ругаться, завидовать, жадничать, лениться, отчаяние считается грехом. Запрещается отказывать в помощи тем, кто обращается за поддержкой.

Продолжается Рождественский пост, поэтому также под запретом шумные гуляния, пьянство, танцы, застолья. Тем, кто постится, сегодня можно есть блюда без растительного масла.

По народным поверьям, сегодня нежелательно заниматься тяжелой работой, стиркой, уборкой и любыми делами по хозяйству. Не советуют в этот день мести пол, чтобы не "вымести" из дома удачу и семейное благополучие.

По погоде дня можно понять, какой будет зима и урожай в следующем году. Если идет дождь или мокрый снег — до декабря еще будет тепло. День выдался теплый — к мягкой зиме. Ясная погода — к морозной и снежной зиме. Звездное небо ночью — к снегопадам и урожаю грибов.

Считается, что если на Екатерину наступила оттепель, а с утра выпал туман, то сильных холодов не будет как минимум десять дней — до Варвары.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 22 ноября: что принесет в дом спокойствие и благополучие.