Какой церковный праздник 22 ноября: что принесет в дом спокойствие и благополучие

22 ноября по новому церковному календарю в Православной церкви Украины чтут благоверного князя Ярополка Изяславича, а также поминают всех жертв голодоморов и репрессий.

В праздник обращаются с просьбами о здоровье к мученику Прокопию, также у святого просят мира в семье.

В поминальный день принято идти в церковь, чтобы помолиться и поставить свечу за упокой всех, кто погиб в Украине во время голодоморов и репрессий. Также в этот день традиционно в 16.00 в Украине проходит общенациональная минута молчания, а украинцы, где бы они не были, зажигают свечу памяти — знак скорби и напоминание о всех невинно погибших.

В народе день прозвали Прокопьев, с ним связаны традиции милосердия: следует подать милостыню нуждающимся, отдать ненужные, но пригодные вещи — верят, что благие дела приносят в дом спокойствие и благополучие.

В церковной традиции 22 ноября запрещено гневаться, сквернословить, завидовать, проявлять жадность и отказывать в помощи. Нельзя плохо отзываться об умерших, нельзя отчаиваться, поминать ушедших алкоголем, церковь не советует также оставлять на могилах еду — лучше отдать ее на милостыню.

Продолжается Рождественский пост — тем, кто постится, сегодня разрешено есть блюда с маслом, рыбу и немного вина.

По народным приметам в этот день не стоит давать и брать деньги в долг — любые одолжения сулят крупные траты зимой, а также отправляться в дальнюю дорогу — считается, что путь затянется.

Издавна наши предки по погоде 22 ноября судили о том, какой будет зима и начало весны. Если иней на деревьях – к морозам и хорошему урожаю зерна. Туман выпал — к скорой оттепели. Вокруг луны видны кольца – к морозам. Галки и вороны собираются в стаи – пойдет снег.

Говорят также, что если сегодня день выдался теплый, то зима будет долгой и снежной.

