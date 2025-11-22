Яке церковне свято 22 листопада: що принесе до будинку спокій та благополуччя

22 листопада за новим церковним календарем у Православній церкві України шанують благовірного князя Ярополка Ізяславича, а також поминають усіх жертв голодоморів та репресій.

У свято звертаються із проханнями про здоров'я до мученика Прокопія, також у святого просять миру в сім'ї.

У поминальний день прийнято йти до церкви, щоб помолитися та поставити свічку за упокій усіх, хто загинув в Україні під час голодоморів та репресій. Також цього дня традиційно о 16.00 в Україні проходить загальнонаціональна хвилина мовчання, а українці, де б вони не були, запалюють свічку пам'яті – знак скорботи та нагадування про всіх безневинно загиблих.

У народі день прозвали Прокопів, з ним пов'язані традиції милосердя: слід подати милостиню нужденним, віддати непотрібні, але придатні речі – вірять, що добрі справи приносять у дім спокій та благополуччя.

У церковній традиції 22 листопада заборонено гніватися, поганословити, заздрити, виявляти жадібність і відмовляти у допомозі. Не можна погано відгукуватися про померлих, не можна впадати у відчай, згадувати тих, хто пішов алкоголем, церква не радить також залишати на могилах їжу — краще віддати її на милостиню.

Триває Різдвяний піст – тим, хто постить, сьогодні дозволено їсти страви з олією, рибу та трохи вина.

За народними прикметами цього дня не варто давати і брати гроші в борг — будь-які позичення обіцяють великі витрати взимку, а також вирушати в далеку дорогу — вважається, що шлях затягнеться.

Здавна наші пращури по погоді 22 листопада судили про те, якою буде зима та початок весни. Якщо іній на деревах – до морозів та гарного врожаю зерна. Туман випав – до швидкої відлиги. Навколо місяця видно кільця – до морозів. Галки та ворони збираються у зграї – піде сніг.

Кажуть також, що якщо сьогодні день видався теплим, то зима буде довгою та сніжною.

