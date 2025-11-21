Большой церковный праздник 21 ноября: главные запреты и приметы дня

21 ноября по новому церковному календарю верующие отмечают один из самых важных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фото: из открытых источников

В праздник Введения в храмах проходят праздничные богослужения, верующие ставят свечи и обращаются с молитвами к Пресвятой Богородице, как к хранительнице семейного очага — у нее просят здоровья, защиты, исцеления от болезней, прощения грехов и счастливого замужества. Торжество приходится на Рождественский пост, но именно в этот праздник допускаются послабления — можно есть рыбу и выпить немного вина.

В народе двунадесятый праздник называют Введением и считают его порогом зимы: "Введенье пришло — зиму привело". Перед Введением обязательно приводят в порядок дом, но в сам праздник работать не следует. Так как согласно поверьям, зима в этот день разъезжает по селам на санях, то можно готовить и свой транспорт — автовладельцы как раз переходят на зимнюю резину. 21 ноября также считается удачным днем для сделок, обмена и продажи.

В праздник Церковь не одобряет ругани, гнева, сквернословия, жадности, зависти, нельзя отказывать в помощи и милостыне, обижать других, лениться. День считается чистым и благословенным — требует спокойствия, добрых мыслей и отказа от всего, что может "замутить" душу.

Согласно народным поверьям, сегодня нельзя: заниматься тяжелой работой и работой по хозяйству; шить, вязать, вышивать, заниматься другим рукоделием; суетиться и спешить — весь год будешь бегать и ничего не успеешь; давать или брать деньги в долг — это сулит финансовые проблемы; кричать на домашних животных — животные могут заболеть или даже погибнуть.

Согласно одной из народных примет, сегодня особое внимание нужно обратить на то, кто первым из посторонних войдет в дом: если мужчина — год будет спокойным и стабильным, женщина — к финансовым хлопотам, ребенок — к заботам. Поэтому суеверные хозяйки следили за тем, чтобы порог дома первым переступил мужчина.

