Какой церковный праздник 20 ноября: главный запрет дня

20 ноября по новому церковному календарю в Украине чтут память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

Приметы 20 ноября. Фото: из открытых источников

К святому Проклу верующие обращаются с молитвами о мире в семье, просят удачи в дороге и защитить от болезней.

Согласно новому церковному календарю 20 ноября также отмечают предпразднство одного из 12 самых больших церковных торжеств — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Накануне в церкви начинают читать молитвы, которые посвящены будущему празднику, и готовиться к нему.

В народе день называют Проклов, он связан с чистотой и порядком. Согласно древним поверьям, стирка в этот день помогает "очистить" дом от неприятностей и недугов. День считается удачным для обновления дома, следует избавиться от всего старого, чтобы "дела пошли в гору".

Церковь в этот день предостерегает от ссор, грубости, обмана, лени, советует быть сдержанными, помогать ближним и не поддаваться отчаянию.

По народным приметам сегодня нельзя спешить: спешка и суета могут привести к ошибкам и "увести удачу из дома". Не советуют начинать сложные дела, а работать можно только до обеда — после обеда положено готовиться к большому празднику.

Продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя устраивать шумные застолья и распивать алкоголь. Согласно календарю питания, постящимся в этот день разрешаются блюда с маслом и рыба.

Издавна по погоде в Проклов день наши предки пытались спрогнозировать, когда выпадет снег, начнутся морозы и каким будет урожай. Так, если вороны громко галдят – пойдет снег. Если петухи поют – к теплу. Куры рано идут на насест – начнутся морозы. Снег идет целый день — к заморозкам. Снегири поют — начнется вьюга.

Наблюдают за домашними животными: если они не хотят выходить на улицу – точно будет мороз.

