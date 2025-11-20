Яке церковне свято 20 листопада: головна заборона дня

20 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам'ять святителя Прокла, архієпископа Константинопольського.

До святого Проклу віруючі звертаються з молитвами про мир у сім'ї, просять удачі у дорозі та захистити від хвороб.

Згідно з новим церковним календарем 20 листопада також відзначають передсвято одного з 12 найбільших церковних урочистостей — Введення до храму Пресвятої Богородиці. Напередодні у церкві починають читати молитви, присвячені майбутньому святу, і готуватися до нього.

У народі день називають Проклов, він пов'язаний із чистотою і порядком. Згідно з давніми повір'ями, прання в цей день допомагає "очистити" будинок від неприємностей та недуг. День вважається вдалим для оновлення будинку, слід позбавитися всього старого, щоб "справи пішли в гору".

Церква цього дня застерігає від сварок, грубості, обману, лінощів, радить бути стриманими, допомагати ближнім і не піддаватися розпачу.

За народними прикметами сьогодні не можна поспішати: поспіх і метушня можуть призвести до помилок і "відвести удачу з дому". Не радять розпочинати складні справи, а працювати можна лише до обіду – після обіду належить готуватися до великого свята.

Триває Різдвяний піст, тому не можна влаштовувати галасливі застілля та розпивати алкоголь. Згідно з календарем харчування, що постять у цей день дозволяється страви з олією та риба.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде йти дощ. Тож якщо ворони голосно галасують – піде сніг. Якщо півні співають – до тепла. Кури рано йдуть на сідало – почнуться морози. Сніг іде цілий день — до заморозків. Снігури співають — почнеться завірюха.

Спостерігають за домашніми тваринами: якщо вони не хочуть виходити на вулицю – буде мороз.

