Велике церковне свято 21 листопада: головні заборони та прикмети дня

21 листопада за новим церковним календарем віруючі відзначають одне з найважливіших свят – Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Введення в храм Пресвятої Богородиці. Фото: із відкритих джерел

У свято Введення у храмах відбуваються святкові богослужіння, віруючі ставлять свічки та звертаються з молитвами до Пресвятої Богородиці, як до хранительки сімейного вогнища – у неї просять здоров'я, захисту, зцілення від хвороб, прощення гріхів та щасливого заміжжя. Урочистість припадає на Різдвяний піст, але саме у це свято допускаються послаблення – можна їсти рибу та випити трохи вина.

У народі двонадесяте свято називають Введенням і вважають його порогом зими: "Введення прийшло – зиму привело". Перед Введенням обов'язково упорядковують будинок, але в саме свято працювати не слід. Оскільки згідно з повір'ями, зима цього дня роз'їжджає селами на санях, то можна готувати і свій транспорт — автовласники якраз переходять на зимову гуму. 21 листопада також вважається вдалим днем для угод, обміну та продажу.

У свято Церква не схвалює лайки, гніву, лихослів'я, жадібності, заздрості, не можна відмовляти у допомозі та милостині, ображати інших, лінуватися. День вважається чистим і благословенним – вимагає спокою, добрих думок та відмови від усього, що може "замутити" душу.

Згідно з народними повір'ями, сьогодні не можна: займатися тяжкою роботою та роботою по господарству; шити, в'язати, вишивати, займатися іншим рукоділлям; метушитися і поспішати — весь рік бігатимеш і нічого не встигнеш; давати або брати гроші в борг – це обіцяє фінансові проблеми; кричати на свійських тварин — тварини можуть захворіти або навіть загинути.

Згідно з однією з народних прикмет, сьогодні особливу увагу треба звернути на те, хто першим із сторонніх увійде до будинку: якщо чоловік – рік буде спокійним та стабільним, жінка – до фінансових турбот, дитина – до турбот. Тому забобонні господині стежили, щоб поріг будинку першим переступив чоловік.

