Яке церковне свято 24 листопада: чому з ним пов'язано багато старовинних звичаїв

24 листопада за новим церковним календарем в Україні православні вшановують святу Катерину Олександрійську.

Катеринин день. Фото: з відкритих джерел

До святої Катерини звертаються з молитвами про щасливий шлюб, народження дітей, гармонію в сім'ї та легкі пологи – свята здавна вважається покровителькою наречених, вагітних жінок та молодого подружжя. Моляться Катерині та неодружені чоловіки – просять доброї супутниці, а дівчата – гідного нареченого.

У народі свято називають Катеринин день або Катерина-санниця, з ним пов'язано багато старовинних звичаїв. Наприклад, щоби зберегти рід, наші предки запалювали три свічки перед іконою святої Катерини.

Також, згідно з народними звичаями, дівчата сьогодні ставлять у воду вишневу гілочку – якщо до Меланки вона розквітне, то весілля не за горами.

У день святої Катерини церква радить уникати всього, що несе сварки та занепокоєння. Не можна гніватися, лаятися, заздрити, скупитися, лінуватися, розпач вважається гріхом. Забороняється відмовляти у допомозі тим, хто звертається за підтримкою.

Триває Різдвяний піст, тому також під забороною галасливі гуляння, пияцтво, танці, застілля. Тим, хто постить, сьогодні можна їсти страви без олії.

За народними повір'ями, сьогодні небажано займатися важкою роботою, пранням, прибиранням та будь-якими справами по господарству. Не радять у цей день помсти підлогу, щоб не "вимости" з дому удачу та сімейний благополуччя.

По погоді дня можна зрозуміти, якою буде зима та врожай наступного року. Якщо йтиме дощ або мокрий сніг — до грудня ще буде тепло. День видався теплий – до м'якої зими. Ясна погода — до морозної та сніжної зими. Зоряне небо вночі — до снігопадів та врожаю грибів.

Вважається, що якщо на Катерину настала відлига, а зранку випав туман, то сильних холодів не буде щонайменше десять днів — до Варвари.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 22 листопада: що принесе до будинку спокій та благополуччя.