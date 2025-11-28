Яке церковне свято 28 листопада: що обіцяє особливий успіх у цей день

28 листопада за новим церковним календарем згадують святого преподобномученика та сповідника Стефана Нового. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде повною.

Прикмети 28 листопада. Фото: з відкритих джерел

До святого мученика Стефана звертаються з молитвами і проханнями про заступництво, зцілення та підтримку у важкі часи.

У народному календарі ця дата одержала назву Сойкін день. Цю птицю вважають за яскраве оперення, хитрість, здатність наслідувати людську мову, а також вважають її "речовою" — вірять, що вона приносить підказки долі: побачити сойку сьогодні — до успіху; почути її спів — до щасливих змін; сойка кричить біля вікна до добрих новин, а якщо кричить над будинком – попереджає бути обережнішим; пара соїк сидить поруч — до успіху у переговорах.

Також, за повір'ям наших предків, знайдене перо сойки вважається сильним оберегом, а перо біля порога – це знак достатку. Тому за старих часів сойку прагнули не тільки побачити, а й почастувати.

За звичаєм, цього дня печуть пісне печиво у вигляді пташок, якими пригощають знайомих — такі "пташки" привертають удачу в дім. Також сьогодні радять прислухатися до порад старших — їхні слова допомагають уникнути помилок.

У церковне свято 28 листопада традиційно радять уникати сварок, брутальності, заздрості та жадібності. Не можна ображати людей та тварин, лінуватися, відмовляти у допомозі. Для тих, хто дотримується посту, ми раніше публікували докладний календар харчування на Різдвяний пост.

За народними прикметами сьогодні не варто самим пропонувати гроші в борг – кажуть, що так людина віддає свій добробут. Але якщо про допомогу просять, відмовляти не можна.

Здавна наші предки вважали, що 28 листопада можна "прочитати" зиму, весну і навіть урожай. Якщо вітер завиває — витиме до кінця грудня. Надворі тепло й пішов мокрий сніг — травень буде теплим, а весна дощовою. Холодно та сухо весь день – літо буде спекотним. Ворони кружляють у небі – до снігу, а якщо ходять по землі – до відлиги.

Говорять, що якщо у цей день випаде сніг, то він не розтане до самої весни.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 27 листопада: що треба було зробити, щоби пішли біди та негаразди.



