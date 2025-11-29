Какой церковный праздник 29 ноября: что нужно взять взаймы в этот день

29 ноября по новому церковному календарю в Украине вспоминают святого Парамона и 370 мучеников, которые пострадали за веру. Этот день имеет особые традиции и приметы, а также запреты, связанные с наступлением зимы.

К святому Парамону обращаются с молитвами о крепкой вере, душевном спокойствии, здоровье и семейном благополучии.

В народе день получил название Парамонов, а одна из его традиций — готовить постную выпечку, чтобы привлечь в дом достаток. С праздником связана одна необычная примета: считается, что сегодня нужно взять что-то взаймы, любую мелочь — муку, соль, яйцо или небольшую сумму. Тому, кто сможет одолжить даже пустяк, весь год будет сопутствовать удача, а деньги сами будут находить дорогу в дом.

Священнослужители в этот день, как и в другие, призывают не ссориться, не жадничать, не завидовать, не лениться и не отчаиваться, а также не обижать людей и животных и не отказывать в помощи. Следует помнить, что отчаяние считается одним из самых больших грехов.

Продолжается Рождественский пост — тем, кто придерживается его, сегодня разрешаются блюда с растительным маслом, рыба и вино.

По народным приметам в этот день не стоит делать выносить из дома мусор — с сором можно "вынести" и удачу. Не следует делиться планами на будущее: можно потерять возможность их реализовать. Также в этот день не переезжают, не делают крупных покупок и не тратят деньги без счета.

Издавна по погоде в этот день наши предки пытались определить, какой будет зима и начало декабря. Если ветер разыгрался — к холодной зиме. Тучи низко — жди снега и стужу. Яркие звезды — жди морозов.

Если сегодня снег выпал — декабрь будет теплым, а если дождь пошел — зима будет мягкой и с оттепелями.

