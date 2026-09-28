Яке церковне свято 28 вересня: чому день вважається невдалим

28 вересня за новим церковним календарем вшановують Собор преподобних отців Києво-Печерських – святих подвижників, чиї нетлінні мощі спочивають у Ближніх печерах лаври і продовжують являти чудеса зцілення. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде пізньою, то й осінь буде такою.

Прикмети 28 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі цей день називають Харитонов — на честь преподобного Харитона Сповідника, пам’ять про якого також вшановують сьогодні. Ця дата має суперечливу репутацію: з давніх часів її вважають не надто вдалою, тому намагаються уникати зайвих справ, зайвий раз не виходити з дому і не займатися прибиранням — вважається, що разом із брудом можна "винести" з дому удачу та благополуччя.

Не радять сьогодні перераховувати гроші – за прикметою, вони можуть після цього залишити будинок, а також ділитися планами: вважається, що задумане не справдиться. Не варто і починати нові справи — кажуть, що вони підуть навперейми, а також вирушати в далеку дорогу — шлях обіцяє бути важким.

Прикмети дня підказують, якими будуть погода, зима та врожай. Якщо холодний вітер сьогодні – до теплого літа. Ясна та тепла погода – зима буде сніговою та суворою. Листя падає тильною стороною (жилками) вгору — наступна осінь буде врожайною. Гуси високо тягнуться в небі — взимку чекай на повені.

Спостерігають і за тваринами: зайці ще не змінили сіру шубку на білу – зима прийде пізно, а якщо собаки після линяння вкрилися густою шерстю – зима буде морозною.

Іменини 28 вересня відзначають Антон, Іван, Василь, Федір, Юліанія, Лука, Григорій, Федір, Павло, Георгій, Олексій, Сергій, Марк, Анатолій, Олександр, Ілля, В'ячеслав.

Вважається, що багато з іменинників цього дня мають дар передбачення. Це сміливі та ініціативні люди, які готові боротися з труднощами, — вони вміють знаходити вихід зі складних ситуацій та втілювати в життя власні проекти.

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