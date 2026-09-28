Какой церковный праздник 28 сентября: почему день считается неудачным

28 сентября по новому церковному календарю чтят Собор преподобных отцов Киево-Печерских – святых подвижников, чьи нетленные мощи покоятся в Ближних пещерах лавры и продолжают являть чудеса исцеления. Этот день окружен особыми традициями и народными приметами: по ним наши предки судили о погоде и будущем урожае.

Приметы 28 сентября. Фото: из открытых источников

В народе день называют Харитонов – в честь преподобного Харитона Исповедника, чью память также совершают сегодня. У этой даты противоречивая репутация: с давних времен ее считают не особо удачной, поэтому стараются избегать лишних дел, лишний раз не выходить из дома и не заниматься уборкой — считается, что вместе с грязью можно "вынести" из дома удачу и благополучие.

Не советуют сегодня пересчитывать деньги — по примете, они могут после этого покинуть дом, а также делиться планами: считается, что задуманное не сбудется. Не стоит и начинать новые дела — говорят, что они пойдут наперекосяк, а также отправляться в дальнюю дорогу — путь обещает быть тяжелым.

Приметы дня подсказывают, какими будут погода, зима и урожай. Если холодный ветер сегодня — к теплому лету. Ясная и теплая погода — зима будет снежной и суровой. Листья падают тыльной стороной (жилками) вверх — следующая осень будет урожайной. Гуси высоко тянутся в небе — зимой жди наводнений.

Наблюдают и за животными: зайцы еще не сменили серую шубку на белую — зима придет поздно, а если собаки после линьки покрылись густой шерстью — зима будет морозной.

Именины 28 сентября отмечают Антон, Иван, Василий, Федор, Юлиания, Лука, Григорий, Федор, Павел, Георгий, Алексей, Сергей, Марк, Анатолий, Александр, Илья, Вячеслав.

Считается, что многие из именинников этого дня обладают даром предвидения. Это смелые и инициативные люди, готовые бороться с трудностями, — они умеют находить выход из сложных ситуаций и воплощать в жизнь собственные проекты.

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