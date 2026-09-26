Какой церковный праздник 26 сентября: три главных запрета дня

26 сентября православная церковь чтит апостола Иоанна Богослова — одного из двенадцати учеников Христа, автора Евангелие и таинственной книги "Откровение". Неслучайно в народе его называли "апостолом любви": именно ему Христос с креста поручил заботу о своей Матери.

Приметы 26 сентября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Иван Богослов, Иван Осенний или Иван Путник – последнее имя объясняется тем, что апостола издавна просят о защите в дальней дороге.

Утром принято идти в храм, ставить свечи и молиться перед образом апостола.

Церковь в этот день предостерегает от ссор, брани и сквернословия, сплетен и осуждения, а также от зависти, жадности, злых намерений и отчаяния.

В народной традиции главный запрет дня — отказывать в помощи или милостыне: апостол всю жизнь помогал людям, и отказ нуждающемуся считается тяжелым грехом.

Работать в этот день разрешается только до обеда — вторая половина дня отводится отдыху, а его нарушение, по поверью, может навлечь неприятности. Не советуют брать в руки острые и режущие предметы: считается, что это ведет к порезам и ссорам с близкими. Алкоголя в этот день также избегают — он считается предвестником безденежья.

По приметам этого дня наши предки судили о будущей зиме и даже следующем лете. Если вечером небо окрашивается в розовый цвет — погода будет ясной. Красная луна в ночь на 26-е предвещает сильные ветры. Если грачи уже улетели — зима близко. Дождь в этот день сулит богатый урожай зерновых в следующем году. Опавшие листья вишни говорят о ранней зиме. Яркое солнце — к холодному и дождливому лету. Тусклые звезды предвещают снегопад, яркие – потепление.

Главная примета дня связана с первым снегом: если он выпадает 26 сентября, то настоящая зима придет ровно через 40 дней.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 25 сентября: что сулит достаток в доме.



