Какой церковный праздник 25 сентября: что сегодня сулит достаток в доме

25 сентября по новому церковному календарю вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую – подвижницу, чья история и стойкость в вере вдохновляет верующих и сегодня.

Приметы 25 сентября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Капустник, Сергеев день или Курятник — сегодня традиционно шинкуют капусту на зиму и забивают кур. Интересная деталь: в шинкованную капусту принято добавлять четверговую соль (приготовленную в Страстной четверг) – по поверью, это привлекает деньги.

Также сегодня принято приводить в порядок дом.

Церковь в этот день, как и всегда, не одобряет ссор, осуждения, сквернословия, зависти, жадности и злобы. Не стоит отказывать в помощи, если есть возможность помочь просящему, а отчаяние и уныние считаются грехом. Говорят, что чем больше добрых дел совершишь в этот день, тем больше благословения получишь от святых.

Не советуют сегодня поднимать оброненные кем-то вещи — по примете, это к сглазу и болезням.

Приметы дня подсказывают, какими будут погода и предстоящая зима. Если хороший день выдался – такая погода продержится еще три недели. Деревья уже стоят без листьев — зима будет ранней. На деревьях еще много неопавшей листвы — зима придет нескоро. Ветер дует с севера — к холодной зиме, а если с юга — к теплой. Заморозки — к богатому урожаю ржи в следующем году.

Если сегодня слышен гром, то осень будет теплой.

Именины 25 сентября отмечают Евфросиния, Сергей.

Умные, смелые, самоотверженные — люди, рожденные в этот день, знают цену словам и поступкам. Они готовы к подвигам ради высокой идеи, а рядом с ними спокойно и надежно, о таких говорят "как за каменной стеной".

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