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Яке церковне свято 25 вересня: що сьогодні обіцяє достаток у будинку

У народі свято називають Капустник, Сергіїв день або Курятник – сьогодні традиційно шинкують капусту на зиму та забивають курей

25 вересня 2026, 06:44
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Кравцев Сергей

25 вересня за новим церковним календарем згадують преподобну Єфросинію Олександрійську – подвижницю, чия історія та стійкість у вірі надихає віруючих і сьогодні.

Яке церковне свято 25 вересня: що сьогодні обіцяє достаток у будинку

Прикмети 25 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Капустник, Сергіїв день або Курятник – сьогодні традиційно шинкують капусту на зиму та забивають курей. Цікава деталь: у нарізану капусту зазвичай додають четвергову сіль (приготовану у Страсний четвер) — за повір’ям, це приваблює гроші.

Також сьогодні прийнято упорядковувати будинок.

Церква цього дня, як і завжди, не схвалює сварок, засудження, лихослів'я, заздрощів, жадібності та злості. Не варто відмовляти у допомозі, якщо є можливість допомогти тому, хто просить, а розпач і зневіра вважаються гріхом. Кажуть, що чим більше добрих справ зробиш цього дня, тим більше благословення отримаєш від святих.

Не радять сьогодні піднімати упущені кимось речі — за прикметою, це до пристріту та хвороб.

Прикмети дня підказують, якими будуть погода та зима. Якщо хороший день видався, така погода протримається ще три тижні. Дерева вже стоять без листя – зима буде ранньою. На деревах ще багато неопале листя — зима прийде нескоро. Вітер дме з півночі – до холодної зими, а якщо з півдня – до теплої. Заморозки – до багатого врожаю жита наступного року.

Якщо сьогодні чути грім, то осінь буде теплою.

Іменини 25 вересня відзначають Єфросинія, Сергій.

Розумні, сміливі, самовіддані — люди, народжені цього дня, знають ціну слів та вчинків. Вони готові до подвигів заради високої ідеї, а поряд з ними спокійно та надійно, про такі говорять "як за кам'яною стіною".

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