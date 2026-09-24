Какой церковный праздник 24 сентября: что нельзя делать с деньгами сегодня

24 сентября в православной церкви Украины чтят память преподобного Феодосия Манявского – одного из основателей украинского Афона, чей духовный путь стал примером стойкости и веры. В народе этот день окружен особыми осенними приметами: считается, что именно сегодняшняя погода "подсказывает", какой будет предстоящая зима.

Приметы 24 сентября. Фото: из открытых источников

В народе праздник называют Фекла — в честь равноапостольной Феклы, чью память также совершают сегодня. Ей молятся о счастливом браке и крепкой семье, а также просят исцеления от болезней глаз, кожи и ожогов.

В старину с этого дня начинался обмолот зерна в овине, а из полученной муки пекли особый хлеб и угощали им всю семью и скот – считалось, что это убережет всех от болезней зимой.

Также, по поверьям, все, что завязано в этот день, уже не развязать, поэтому Феклу традиционно считают удачным днем для свадьбы — верят, что такой брак будет крепким и счастливым на долгие годы.

Главные народные запреты этого дня касаются семьи: не стоит повышать голос на родителей и старших — считается, что это может обернуться болезнями. Сквернословить и ругаться сегодня тоже нельзя — сказанное в сердцах возвращается в тройном размере. Не стоит оставлять беспорядок в доме — считается, что вместе с ним уходит удача.

Отдельная группа запретов связана с деньгами: сегодня нельзя брать или отдавать долги — говорят, что деньги после этого "забудут дорогу в дом". Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом и употреблять алкоголь.

Приметы дня подсказывают, какими будут осень, зима и даже следующее лето. Если дуб увешан желудями — к мягкой зиме и плодородному лету. Птицы летают низко над землей — зима придет рано и будет холодной. Гром сегодня — зимой будет мало снега, а сама зима окажется короткой и мягкой. На рябине много ягод – будет суровая зима. Пчелы еще собирают мед — теплая осень задержится. Луна красного цвета с ободком — к засушливому следующему лету. Яркое утреннее солнце — к резкой смене погоды в течение дня. На деревьях много листвы — морозы будут нескоро.

С этого дня светлое время суток заметно убывает, а ночи становятся длиннее и темнее.

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