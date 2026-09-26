Яке церковне свято 26 вересня: три головні заборони дня

26 вересня православна церква вшановує апостола Іоанна Богослова — одного з дванадцяти учнів Христа, автора Євангелія та таємничої книги "Об'явлення". Невипадково в народі його називали "апостолом любові": саме йому Христос із хреста доручив турботу про свою Матерь.

Прикмети 26 вересня. Фото: з відкритих джерел

У народі свято називають Івана Богослова, Івана Осіннього або Івана Мандрівника — останнє ім'я пояснюється тим, що апостола здавна просять про захист у далекій дорозі.

Вранці прийнято йти до храму, ставити свічки та молитися перед образом апостола.

Церква цього дня застерігає від сварок, лайки та лихослів'я, пліток та засудження, а також від заздрості, жадібності, злих намірів та розпачу.

У народній традиції головна заборона дня — відмовляти у допомозі чи милостині: апостол все життя допомагав людям, і відмова нужденному вважається важким гріхом.

Працювати у цей день дозволяється лише до обіду — друга половина дня відводиться відпочинку, а його порушення, за повір'ям, може спричинити неприємності. Не радять брати в руки гострі та ріжучі предмети: вважається, що це веде до порізів та сварок із близькими. Цей день також уникає — він вважається провісником безгрошів'я.

За прикметами цього дня наші предки судили про майбутню зиму і навіть наступне літо. Якщо увечері небо забарвлюється у рожевий колір — погода буде ясною. Червоний місяць у ніч на 26-е віщує сильні вітри. Якщо граки вже відлетіли – зима близько. У давнину у цей день вшановується дощ. Опале листя вишні говорять про ранню зиму. Яскраве сонце — до холодного та дощового літа. Тьмяні зірки віщують снігопад, яскраві – потепління.

Головна прикмета дня пов'язана з першим снігом: якщо він випадає 26 вересня, то справжня зима прийде через 40 днів.

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