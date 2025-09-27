Яке церковне свято 27 вересня: три головні заборони цього дня

27 вересня за новим церковним календарем вшановують мученика Калістрата та його дружину.

Прикмети 27 вересня. Фото: з відкритих джерел

До святого Калістрата у свято звертаються з молитвами про зміцнення віри, а також просять дати фізичні та духовні сили.

У народі свято прозвали Калістрата. Він збігається з терміном завершення про " Бджолиних дев'ятин " — підготовки вуликів і бджіл до зими. Пасічники перевозять або переносять вулики у укриття, щоб бджоли спокійно пережили холод. За повір'ям, саме цього дня бджолина матка "замикає" літо і починаються холоди.

За одним із народних звичаїв сьогодні заведено готувати медові пряники. Ними пригощали знайомих, сусідів та їли самі – за повір'ями, це принесе удачу та достаток до хати.

Священнослужителі цього дня, як і будь-якого іншого, застерігають від сварок, пліток, заздрощів, засудження та відмови у допомозі ближньому.

У народі є свої заборони дня: не слід важко працювати — будь-яка праця, не пов'язана з бджільництвом, не принесе користі, винятком може бути лише клопіт по господарству; не варто брати або позичати, а також укладати грошові угоди — такі операції призведуть до збитків; не слід йти в ліс – можна заблукати.

Наші пращури вірили, що дотримання цих заборон збереже мир у сім'ї, а також здоров'я та достаток. Читайте детальніше, яке сьогодні свято відзначають у народному календарі.

За прикметами дня судять про майбутню погоду. Якщо західний вітер дме кілька днів поспіль — "надує" негоду. Заморозки вранці – зима прийде рано. Якщо різке похолодання – до ранньої весни. Якщо перелітні птахи відлетіли — незабаром чекай на морози.

Про майбутню зиму судять по ялині: якщо на ній багато шишок, то сезон буде суворим і довгим.

