Какой церковный праздник 26 сентября: что сегодня нельзя делать после обеда

26 сентября по новому стилю в церковном календаре посвящено памяти святого Иоанна Богослова, ученика Христа, автора Евангелия от Иоанна и книги "Откровение" ("Апокалипсис"). В народе с этим днем связывают особые приметы и поверья.

Праздник Иоанна Богослова. Фото: из открытых источников

В праздник верующие обращаются к святому апостолу Иоанну Богослову – его просят об исцелении от болезней, укреплении семьи и брака, даровать детей и защитить в долгой дороге. Особое почитание апостол получал как покровитель странников — у него просят поддержки и защиты перед путешествиями. Также святого считают заступником учащихся, писателей и художников.

В народе праздник прозвали Иван-богослов, Иван-осенний. Традиционно в праздник идут в храм, ставят свечи, молятся образу апостола. Один из обычаев дня — хозяйки пекут пироги, которыми затем угощают соседей и знакомых. Работать в этот праздник разрешается только до обеда — вторую половину дня нужно посвятить отдыху.

В этот день священнослужители предостерегают от ссор, ругани, сквернословия, а также сплетен и осуждения, не одобряет зависти, жадности, злых намерений, отчаяния.

В народе в день памяти апостола Иоанна Богослова категорически запрещается отказывать в помощи и милостыне — святой всю жизнь помогал людям, и отказ считается большим грехом.

Также к основным народным запретам относятся: работа после обеда — утром разрешается трудиться, но после полудня следует отдыхать, иначе "сорок бед" настигнут семью; острые предметы — не рекомендуется брать в руки режущие предметы, так как можно пораниться; алкоголь и переедание.

По погоде и другим приметам этого дня наши предки судили о грядущей зиме и даже следующем лете. Если красная луна в ночь на 26-е число — будут сильные ветры. Грачи улетели – зима скоро наступит. Дождь пошел — в следующем году будет богатый урожай зерновых. Если листья с вишни опали – к ранней зиме. Яркое солнце сегодня — в июле будет холодное и дождливое лето. Вечером небо розовое — к ясной погоде.

Самая яркая примета дня: если 26 сентября выпадет первый снег, то ровно через 40 дней придет настоящая зима.

