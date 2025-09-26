Яке церковне свято 26 вересня: що сьогодні не можна робити після обіду

26 вересня за новим стилем у церковному календарі присвячено пам'яті святого Іоанна Богослова, учня Христа, автора Євангелія від Іоанна та книги "Об'явлення" ("Апокаліпсис"). У народі з цим днем пов'язують особливі прикмети та повір'я.

У свято віруючі звертаються до святого апостола Іоана Богослова – його просять про зцілення від хвороб, зміцнення сім'ї та шлюбу, дарувати дітей та захистити у довгій дорозі. Особливого шанування апостол отримував як покровитель мандрівників — у нього просять підтримки та захисту перед подорожами. Також святого вважають заступником учнів, письменників та художників.

У народі свято прозвали Іван-богослов, Іван-осінній. Традиційно на свято йдуть у храм, ставлять свічки, моляться образу апостола. Один із звичаїв дня — господині печуть пироги, якими потім пригощають сусідів та знайомих. Працювати на це свято дозволяється лише до обіду – другу половину дня потрібно присвятити відпочинку.

Цього дня священнослужителі застерігають від сварок, лайки, лихослів'я, а також пліток та засудження, не схвалює заздрості, жадібності, злих намірів, розпачу.

У народі в день пам'яті апостола Іоанна Богослова категорично забороняється відмовляти у допомозі та милостині – святий все життя допомагав людям, і відмова вважається великим гріхом.

Також до основних народних заборон відносяться: робота після обіду — вранці дозволяється працювати, але після полудня слід відпочивати, інакше "сорок бід" наздоженуть сім'ю; гострі предмети — не рекомендується брати до рук ріжучі предмети, оскільки можна поранитися; алкоголь та переїдання.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Якщо червоний місяць у ніч на 26 число — будуть сильні вітри. Граки відлетіли – зима незабаром настане. Дощ пішов – у наступному році буде багатий урожай зернових. Якщо листя з вишні опало – до ранньої зими. Яскраве сонце сьогодні — у липні буде холодне та дощове літо. Увечері рожеве небо — до ясної погоди.

Найяскравіша прикмета дня: якщо 26 вересня випаде перший сніг, то через 40 днів прийде справжня зима.

