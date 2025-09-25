logo

BTC/USD

112886

ETH/USD

4099.89

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Какой церковный праздник 25 сентября: что нужно сделать, чтобы получить благословение святых
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 25 сентября: что нужно сделать, чтобы получить благословение святых

В этот день верующие обращаются с молитвами к святой Евфросинии

25 сентября 2025, 06:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

25 сентября в новом церковном календаре православные вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую.

Какой церковный праздник 25 сентября: что нужно сделать, чтобы получить благословение святых

Приметы 25 сентября. Фото: из открытых источников

В этот день верующие обращаются с молитвами к святой Евфросинии — ее просят об исцелении от телесных и душевных болезней. Молятся также Сергею Радонежскому, память которого также совершается в этот день — у святого просят помощи в решении проблем, воспитании детей, учебе, судебных тяжбах, а незамужние девушки — достойных женихов.

Народное название дня — Капустник, Сергеев день, Курятник. В старину в это время начинали шинковать капусту на зиму и забивать кур. Интересная деталь: в шинкованную капусту обязательно добавляют четверговую соль (ту, что готовят в Страстной четверг) — чтобы в доме прибавилось денег.

Кроме этого, по традиции 25 сентября нужно привести в порядок дом, выкупаться и постараться делать благие дела — считается, что так получаешь благословение святых.

В этот день Церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, осуждения, сквернословия, зависти, жадности и злобы. Не следует отказывать в помощи, если есть возможность помочь просящему, отчаяние и уныние считаются грехом.

Народные приметы дня запрещают лениться. Нельзя обижаться и завидовать — в доме появятся проблемы, а также отказывать в милосердии — навлечешь бедность. И наоборот: успешным год будет для того, кто проведет день с чистыми помыслами и поступками.

Обращая внимание на погоду и природу в эту дату, можно судить о том, кими будут погода и зимний сезон. Если деревья стоят без листьев – зима будет ранней. Если заморозки – к богатому урожаю ржи в следующем году. Гром слышно — осень будет теплой. Сильный ливень — к затяжной зиме.

Считается, что если сегодня выдался погожий день, то такая погода будет еще три недели.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 24 сентября: что нельзя было делать, чтобы деньги водились в доме.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости