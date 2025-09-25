Какой церковный праздник 25 сентября: что нужно сделать, чтобы получить благословение святых

25 сентября в новом церковном календаре православные вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую.

Приметы 25 сентября. Фото: из открытых источников

В этот день верующие обращаются с молитвами к святой Евфросинии — ее просят об исцелении от телесных и душевных болезней. Молятся также Сергею Радонежскому, память которого также совершается в этот день — у святого просят помощи в решении проблем, воспитании детей, учебе, судебных тяжбах, а незамужние девушки — достойных женихов.

Народное название дня — Капустник, Сергеев день, Курятник. В старину в это время начинали шинковать капусту на зиму и забивать кур. Интересная деталь: в шинкованную капусту обязательно добавляют четверговую соль (ту, что готовят в Страстной четверг) — чтобы в доме прибавилось денег.

Кроме этого, по традиции 25 сентября нужно привести в порядок дом, выкупаться и постараться делать благие дела — считается, что так получаешь благословение святых.

В этот день Церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, осуждения, сквернословия, зависти, жадности и злобы. Не следует отказывать в помощи, если есть возможность помочь просящему, отчаяние и уныние считаются грехом.

Народные приметы дня запрещают лениться. Нельзя обижаться и завидовать — в доме появятся проблемы, а также отказывать в милосердии — навлечешь бедность. И наоборот: успешным год будет для того, кто проведет день с чистыми помыслами и поступками.

Обращая внимание на погоду и природу в эту дату, можно судить о том, кими будут погода и зимний сезон. Если деревья стоят без листьев – зима будет ранней. Если заморозки – к богатому урожаю ржи в следующем году. Гром слышно — осень будет теплой. Сильный ливень — к затяжной зиме.

Считается, что если сегодня выдался погожий день, то такая погода будет еще три недели.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 24 сентября: что нельзя было делать, чтобы деньги водились в доме.



