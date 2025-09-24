Какой церковный праздник 24 сентября: что нельзя делать, чтобы деньги водились в доме

24 сентября в православных церквях Украины чтут память преподобного Феодосия Манявского, одного из основателей украинского Афона. В народе день связывают с особыми осенними приметами: считается, что погода сегодня "загадывает" грядущую зиму.

Приметы 24 сентября. Фото: из открытых источников

К преподобному Феодосию Манявскому обращаются в молитвах с просьбами избавить от бед и болезней. В народе праздник называют Фекла, Фекла Заревница – в честь равноапостольной Феклы, память которой также совершается сегодня. Святой Фекле молятся о счастливом браке и крепкой семье, а также просят исцелить от болезней глаз, кожи и ожогов.

Сегодня принято много работать: копать свеклу, заниматься молотьбой зерна, собирать грибы, готовить. В этот день также принято печь хлеб из зерна самого первого снопа, который после обжинок стоял на покути. Хлебом угощали всю семью и скот, чтобы никто зимой не болел. Также по народным приметам, все, что завяжешь в этот день, уже не развязать. Поэтому на Феклу хорошо играть свадьбу и свататься.

Священнослужители в этот день, как и в любой другой, не одобряют ссор, сквернословия, сплетен и осуждения. Нельзя жадничать, отказывать в помощи тем, кому можешь помочь, завидовать, мстить и отчаиваться — это все лишь отдаляет человека от добра и от Бога.

В народе считается, что в Феклин день нельзя повышать голос на родителей и старших. Запрещается оставлять беспорядок — удача уйдет, не стоит заключать крупные сделки — сорвутся, грустить и жаловаться на жизнь — к новым испытаниям. Существует и особое поверье о деньгах: если в этот день брать или возвращать долг, то деньги "забудут дорогу в дом".

Издавна в народе считали, что по сегодняшнему дню можно предсказать, какой будет осень, зима и даже следующее лето. Если на деревьях много листвы – морозы будут нескоро. Если гром в этот день – зимой будет мало снега. Пчелы продолжают собирать мед — теплая осень задержится. Дуб увешан желудями — к мягкой зиме. Луна красного цвета и с ободком — к сухому лету.

С этого времени дни начинают все больше убывать, а ночи становятся длиннее и темнее.

