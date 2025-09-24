Яке церковне свято 24 вересня: що не можна робити, щоб гроші водилися у будинку

24 вересня у православних церквах України вшановують пам'ять преподобного Феодосія Манявського, одного із засновників українського Афона. У народі день пов'язують із особливими осінніми прикметами: вважається, що погода сьогодні "загадує" зиму.

Прикмети 24 вересня. Фото: із відкритих джерел

До преподобного Феодосія Манявського звертаються в молитвах з проханнями позбавити бід і хвороб. У народі свято називають Текла, Текла Зоряниця — на честь рівноапостольної Фекли, пам'ять якої також звершується сьогодні. Святій Феклі моляться про щасливий шлюб і міцну сім'ю, а також просять зцілити від хвороб очей, шкіри та опіків.

Сьогодні заведено багато працювати: копати буряки, займатися молотьбою зерна, збирати гриби, готувати. Цього дня також прийнято пекти хліб із зерна першого снопу, який після обжинок стояв на покуті. Хлібом пригощали всю сім'ю та худобу, щоб ніхто взимку не хворів. Також за народними прикметами все, що зав'яжеш цього дня, вже не розв'язати. Тому на Феклу добре грати весілля та свататися.

Священнослужителі цього дня, як і будь-якого іншого, не схвалюють сварок, лихослів'я, пліток та засудження. Не можна скупитися, відмовляти у допомозі тим, кому можеш допомогти, заздрити, мститися і зневірятися — це все лише віддаляє людину від добра і від Бога.

У народі вважається, що у Феклін день не можна підвищувати голос на батьків та старших. Забороняється залишати безлад — успіх піде, не варто укладати великі угоди — зірвуться, сумувати і скаржитися на життя — до нових випробувань. Існує й особлива повір'я про гроші: якщо у цей день брати чи повертати борг, то гроші "забудуть дорогу до будинку".

Здавна в народі вважали, що сьогодні можна передбачити, якою буде осінь, зима і навіть наступне літо. Якщо на деревах багато листя – морози будуть нескоро. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім — дощ. Бджоли продовжують збирати мед – тепла осінь затримається. Дуб обвішаний жолудями – до м'якої зими. Місяць червоного кольору та з обідком — до сухого літа.

З цього часу дні починають все більше зменшуватися, а ночі стають довшими і темнішими.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яке церковне свято було 23 вересня: яка грошова заборона існує цього дня.



