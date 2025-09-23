Какой церковный праздник 23 сентября: какой денежный запрет существует в этот день

23 сентября в Церкви вспоминают пророка Иоанна Предтечу. С днем связано множество поверий и народных примет, которые передаются из поколения в поколение.

Приметы 23 сентября. Фото: из открытых источников

К Иоанну Предтече верующие обращаются с молитвами исцелить от душевных и телесных недугов, особенно от головной боли, просят избавить от дурных привычек, тревожных мыслей. Захарии и Елисавете молятся о рождении ребенка.

В народе день прозвали Ираида, или Раиса Спорная — в честь мученицы Ираиды, память которой также совершается сегодня. Спорная — потому что погода была не то теплой, не то холодной, то есть, спорной.

По народной традиции с этого дня начинают вовсю готовиться к холодам, утеплять дома и квартиры, а те, у кого печное отопление, думают о заготовке дров.

Священнослужители в этот день, как и в другие дни, предостерегает от ссор, сквернословия, зависти, жадности и осуждения. Не стоит отказывать тем, кто просит о помощи, уныние и отчаяние считаются большим грехом.

По народным поверьям 23 сентября не следует принимать серьезные решения и что-либо резко менять в своей жизни. Верят, что любое судьбоносное решение, принятое в этот день, может привести к неожиданному, а то и неприятному результату. Запрещается жаловаться на судьбу или рассказывать о своих проблемах другим — так можно лишь привлечь новые неприятности. Если 23 сентября рассказать о своих планах, то они не сбудутся.

Среди прочих запретов – пересчитывать деньги и давать их в долг, это может обернуться денежными потерями и безденежьем.

По приметам этого дня можно узнать о погоде в ближайшее время, а также наступающей осени и даже какой будет зима: дождь сегодня — после него будет тепло до конца месяца; солнце пригревает — в конце месяца пойдут дожди; на рябине много ягод — к сырой осени и холодной зиме, а если ягод мало — к сухой и теплой осени; утки много плещутся в воде — в ближайшие недели морозов не жди; густой туман — к богатому урожаю, много сорняков — к снежной зиме.

Также смотрят: если закат красного цвета — то это к сильному ветру, дождю и началу настоящей осени.

