Яке церковне свято 23 вересня: яка грошова заборона існує у цей день

23 вересня у Церкві згадують пророка Іоанна Предтечу. З днем пов'язано безліч повір'їв та народних прикмет, які передаються з покоління до покоління.

До Іоана Предтечі віруючі звертаються з молитвами зцілити від душевних і тілесних недуг, особливо від головного болю, просять позбавити поганих звичок, тривожних думок. Захарії та Єлисаветі моляться за народження дитини.

У народі день прозвали Іраїда, або Раїса Спірна - бо погода була чи то теплою, чи холодною, тобто, спірною.

За народною традицією з цього дня починають готуватися до холодів, утеплювати будинки і квартири, а ті, у кого пічне опалення, думають про заготівлю дров.

Священнослужителі цього дня, як і в інші дні, застерігають від сварок, лихослів'я, заздрощів, жадібності та засудження. Не варто відмовляти тим, хто просить допомоги, зневіра і розпач вважаються великим гріхом.

За народними повір'ями 23 вересня не слід приймати серйозних рішень і щось різко змінювати у своєму житті. Вірять, що будь-яке доленосне рішення, ухвалене цього дня, може призвести до несподіваного, а то й неприємного результату. Забороняється скаржитися на долю чи розповідати про свої проблеми іншим – так можна лише залучити нові неприємності. Якщо 23 вересня розповісти про свої плани, то вони не збудуться.

Серед інших заборон – перераховувати гроші та давати їх у борг, це може обернутися грошовими втратами та безгрошів'ям.

За прикметами цього дня можна дізнатися про погоду найближчим часом, а також осінь, що наступає, і навіть якою буде зима: дощ сьогодні — після нього буде тепло до кінця місяця; сонце пригріває – наприкінці місяця підуть дощі; на горобині багато ягід — до сирої осені та холодної зими, а якщо ягід мало — до сухої та теплої осені; качки багато плескаються у воді — у найближчі тижні морозів не чекай; густий туман – до багатого врожаю, багато бур'янів – до снігової зими.

Також дивляться: якщо захід сонця червоного кольору — то це до сильного вітру, дощу та початку справжньої осені.

