Церковный календарь 22 сентября: что может сулить вам богатство

22 сентября по новому церковному календарю Православная церковь Украины почитает малого пророка Иону.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

В молитвах сегодня верующие обращаются к священномученику Фоке, что был епископом Синопским – его почитают как защитника от пожаров и спасителя утопающих, молятся о защите дома и хозяйственных построек от огня и водной стихии.

В народе день называют Иона и Фока, в эту дату заканчивают уборку репы и редьки. Второе название дня — Листопадная, потому что обычно 22 сентября дует сильный ветер, сдирая листья с деревьев. Считается, если в этот день на голову случайно упадет еловая шишка – это к богатству.

В день памяти пророка Ионы Церковь напоминает, что запрещены ссоры, сквернословие, клевета, зависть и злость. Также не стоит отказывать тем, кто просит о помощи.

Есть в эту дату и народные запреты: нельзя лениться и спать допоздна — к бедности; нельзя выбрасывать или сжигать старые веники и метлы — можно потерять семейное счастье и удачу; нельзя ловить, продавать и есть рыбу — считается, что нарушившие этот запрет рискуют надолго остаться без денег.

Издавна наши предки наблюдали за погодой в этот день, чтобы узнать, какой будет зима. Так, если комары еще летают – зима будет теплой. Если ива начала сбрасывать листья – скоро похолодает. Сильный листопад – жди суровую зиму. Длинная паутина летает в воздухе — тепло будет еще несколько недель.

Если клен и черемуха стоят без листвы — морозы близко, а если с березы не опали все листья — снег выпадет поздно.

