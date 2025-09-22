Церковний календар 22 вересня: що може обіцяти вам багатство

22 вересня за новим церковним календарем Православна церква України вшановує малого пророка Іону.

У молитвах сьогодні віруючі звертаються до священномученика Фоке, який був єпископом Синопським – його шанують як захисника від пожеж та рятівника потопаючих, моляться за захист будинку та господарських споруд від вогню та водної стихії.

У народі цей день називається "Сонячний день". Друга назва дня – Листопадна, бо зазвичай 22 вересня дме сильний вітер, здираючи листя з дерев. Вважається, якщо у цей день на голову випадково впаде ялина — це до багатства.

У день пам'яті пророка Іони Церква нагадує, що заборонені сварки, лихослів'я, наклеп, заздрість та злість. Також не варто відмовляти тим, хто просить допомоги.

Є в цю дату і народні заборони: не можна лінуватися і спати допізна – до бідності; не можна викидати чи спалювати старі віники та мітли – можна втратити сімейне щастя та удачу; не можна ловити, продавати і їсти рибу — вважається, що ті, хто порушив цю заборону, ризикують надовго залишитися без грошей.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Тож якщо комарі ще літають – зима буде теплою. Якщо верба почала скидати листя – скоро похолодає. Сильний листопад – чекай на сувору зиму. Довге павутиння літає у повітрі — тепло буде ще кілька тижнів.

Якщо клен і черемха стоять без листя — морози близько, а якщо з берези не опало все листя — сніг випаде пізно.

