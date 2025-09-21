Церковный праздник 21 сентября: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

21 сентября христианский мир чтит память святого апостола Кодрата. Этот день имеет особое значение для верующих, ведь связан с фигурой одного из первых христианских апологетов и проповедников, сыгравшего важную роль в распространении христианства. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 21 сентября

Апостол Кодрат принадлежал к 70 апостолам, которые проповедовали после воскресения Иисуса Христа. Он родился в конце I века и стал епископом Афин после мученической гибели епископа Публия. Его проповеди в Греции и Магнезии обратили многих язычников в христианскую веру. Это вызывало враждебность со стороны поклонников старых культов, но не остановило святого.

В 126 году Кодрат представил римскому императору Адриану произведение "Апология", в котором он защищал христиан от преследований. Этот документ считается одной из первых известных христианских апологий. За веру апостол подвергся преследованиям: его избили камнями, арестовали и морили голодом. Он умер в темнице около 130 года, оставив после себя память как первый среди греческих апологетов.

Что нельзя делать сегодня

В народных и церковных традициях с этим днем увязывают определенные запреты. Считается, что они помогают избежать неурядиц и сохранить душевное спокойствие. 21 сентября нельзя делать такие вещи:

— Ссориться, интриговать или устраивать скандалы – день считается благоприятным для примирения, а не для конфликтов.

— Брать или давать вещи в долг – верили, что это может принести финансовые потери.

— Лениться – труд в этот день символизирует благодарность за дары, которые получает человек.

Именины 21 сентября

Сегодня свои именины празднуют: Даниил, Дмитрий, Валентин, Василий, Александр, Петр, Андрей, Владимир, Иван, Иосиф, Константин и Нестор.

