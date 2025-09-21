Церковный праздник 21 сентября: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
21 сентября христианский мир чтит память святого апостола Кодрата. Этот день имеет особое значение для верующих, ведь связан с фигурой одного из первых христианских апологетов и проповедников, сыгравшего важную роль в распространении христианства. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
21 сентября церковный праздник день апостола Кодрата. Фото из открытых источников
Апостол Кодрат принадлежал к 70 апостолам, которые проповедовали после воскресения Иисуса Христа. Он родился в конце I века и стал епископом Афин после мученической гибели епископа Публия. Его проповеди в Греции и Магнезии обратили многих язычников в христианскую веру. Это вызывало враждебность со стороны поклонников старых культов, но не остановило святого.
В 126 году Кодрат представил римскому императору Адриану произведение "Апология", в котором он защищал христиан от преследований. Этот документ считается одной из первых известных христианских апологий. За веру апостол подвергся преследованиям: его избили камнями, арестовали и морили голодом. Он умер в темнице около 130 года, оставив после себя память как первый среди греческих апологетов.
В народных и церковных традициях с этим днем увязывают определенные запреты. Считается, что они помогают избежать неурядиц и сохранить душевное спокойствие. 21 сентября нельзя делать такие вещи:
Сегодня свои именины празднуют: Даниил, Дмитрий, Валентин, Василий, Александр, Петр, Андрей, Владимир, Иван, Иосиф, Константин и Нестор.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти 12 апостолов. Как умерли ученики Иисуса Христа.
Также "Комментарии" писали о пасторе, который заявил, что Иисус назвал ему дату конца света. Когда по прогнозу наступит Судный день.