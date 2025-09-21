logo_ukra

BTC/USD

115674

ETH/USD

4463.45

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія Церковне свято 21 вересня: три речі, які категорично не можна робити сьогодні
commentss НОВИНИ Всі новини

Церковне свято 21 вересня: три речі, які категорично не можна робити сьогодні

21 вересня християни відзначають день апостола Кодрата. Яке значення має свято, які традиції збереглися та що не можна робити цього дня.

21 вересня 2025, 05:30 comments3277
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

21 вересня християнський світ вшановує пам’ять святого апостола Кодрата. Цей день має особливе значення для вірян, адже пов'язаний з постаттю одного з перших християнських апологетів та проповідників, який відіграв важливу роль у поширенні християнства. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 21 вересня: три речі, які категорично не можна робити сьогодні

21 вересня церковне свято день апостола Кодрата. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 21 вересня

Апостол Кодрат належав до числа 70 апостолів, які проповідували після воскресіння Ісуса Христа. Він народився наприкінці І століття і став єпископом Афін після мученицької загибелі єпископа Публія. Його проповіді у Греції та Магнезії навернули багатьох язичників до християнської віри. Це викликало ворожість з боку прихильників старих культів, але не зупинило святого.

У 126 році Кодрат представив римському імператору Адріану твір "Апологія", у якому він захищав християн від переслідувань. Цей документ вважається однією з перших відомих християнських апологій. За віру апостол зазнав переслідувань: його побили камінням, ув’язнили та морили голодом. Він помер у темниці близько 130 року, залишивши по собі пам’ять як перший серед грецьких апологетів.

Що не можна робити сьогодні 

У народних та церковних традиціях із цим днем пов’язують певні заборони. Вважається, що вони допомагають уникнути негараздів і зберегти душевний спокій. 21 вересня не можна робити такі речі:

  • - Сваритися, інтригувати чи влаштовувати скандали — день вважається сприятливим для примирення, а не для конфліктів.
  • - Брати або давати речі в борг — вірили, що це може принести фінансові втрати.
  • - Лінуватися — праця у цей день символізує вдячність за дари, які отримує людина.

Іменини 21 вересня

Сьогодні свої іменини святкують: Данило, Дмитро, Валентин, Василь, Олександр, Петро, Андрій, Володимир, Іван, Йосип, Костянтин та Нестор.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про смерть 12 апостолів. Як померли учні Ісуса Христа.

Також "Коментарі" писали про пастора, який заявив, що Ісус назвав йому дату кінця світу. Коли за прогнозом настане Судний день.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини