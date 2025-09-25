Яке церковне свято 25 вересня: що потрібно зробити, щоб отримати благословення святих

25 вересня у новому церковному календарі православні згадують преподобну Єфросинію Олександрійську.

Прикмети 25 вересня. Фото: з відкритих джерел

Цього дня віруючі звертаються з молитвами до святої Єфросинії – її просять про зцілення від тілесних та душевних хвороб. Моляться також Сергію Радонезькому, пам'ять якого також відбувається в цей день — у святого просять допомоги у вирішенні проблем, вихованні дітей, навчанні, судових позовах, а незаміжні дівчата — гідних наречених.

Народна назва дня — Капусняк, Сергіїв день, Курятник. За старих часів у цей час починали шинкувати капусту на зиму і забивати курей. Цікава деталь: у шатковану капусту обов'язково додають четвергову сіль (ту, що готують у Страсний четвер) — щоб у домі додалося грошей.

Крім цього, за традицією 25 вересня потрібно упорядкувати будинок, викупатися і постаратися робити добрі справи — вважається, що так отримуєш благословення святих.

Цього дня Церква, як і будь-якого іншого дня, не схвалює сварок, засудження, лихослів'я, заздрості, жадібності та злості. Не слід відмовляти у допомозі, якщо є можливість допомогти прохачому, розпач і зневіра вважаються гріхом.

Народні прикмети дня забороняють лінуватися. Не можна ображатись і заздрити – у будинку з'являться проблеми, а також відмовляти у милосерді – накличеш бідність. І навпаки: успішним рік буде для того, хто проведе день із чистими помислами та вчинками.

Звертаючи увагу на погоду та природу цієї дати, можна судити про те, якими будуть погода та зимовий сезон. Якщо дерева стоять без листя – зима буде ранньою. Якщо заморозки – до багатого врожаю жита наступного року. Грім чути — осінь буде теплою. Сильна злива — до затяжної зими.

Вважається, що якщо сьогодні видався погожий день, то така погода буде ще три тижні.

